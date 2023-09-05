Тренер «Авангарда» — об уходе Найта: «Корбэн так решил — это его жизнь и его выбор»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал решение Корбэна Найта отказаться от продолжения игры за клуб.
— Какая была первая мысль, когда узнали, что Корбэн Найт может покинуть «Авангард»?
— Естественно, все расстроились. Неприятно. Найт — ведущий центральный первого звена. Хороший человек. Корбэн так решил — это его жизнь и его выбор. Не могу его осуждать.
— Не переживали, что Рид Буше не приедет вслед за ним?
— Переживал, конечно. Спасибо Риду, что приехал и хорошо готовится к сезону.
— Вы пытались повлиять на решение Найта?
— Я не звонил Найту, но Антон Алексеевич очень много с ним разговаривал. Сергей Евгеньевич Звягин тоже участвовал в переговорах. Я знал всю информацию. К сожалению, не получилось уговорить Корбэна.
— Уход Найта повлиял на летнюю селекцию, которая немного запаздывала. Ведущие форварды в топ-6 присоединились только на домашнем турнире. Вас это волновало?
— Всегда хочется, чтобы игроки проходили сборы с самого начала, но так не получилось. Не очень хорошо, когда одни игроки тренируются, потом приезжают другие, и новичков приходится ставить в первые звенья по их таланту и мастерству, а кого-то приходится задвигать. Однако все игроки имели возможность показать себя. Ни один человек, который проявил себя на предсезонке, не будет переведен в ВХЛ или МХЛ, а останется в основном составе.
В августе 2023 года Найт расторг контракт с «Авангардом» в одностороннем порядке. 32-летний канадец выступал за «Авангард» с 2020 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году.
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