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Сегодня, 17:30

Тренер «Авангарда» — об уходе Найта: «Корбэн так решил — это его жизнь и его выбор»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал решение Корбэна Найта отказаться от продолжения игры за клуб.

— Какая была первая мысль, когда узнали, что Корбэн Найт может покинуть «Авангард»?

— Естественно, все расстроились. Неприятно. Найт — ведущий центральный первого звена. Хороший человек. Корбэн так решил — это его жизнь и его выбор. Не могу его осуждать.

— Не переживали, что Рид Буше не приедет вслед за ним?

— Переживал, конечно. Спасибо Риду, что приехал и хорошо готовится к сезону.

— Вы пытались повлиять на решение Найта?

— Я не звонил Найту, но Антон Алексеевич очень много с ним разговаривал. Сергей Евгеньевич Звягин тоже участвовал в переговорах. Я знал всю информацию. К сожалению, не получилось уговорить Корбэна.

— Уход Найта повлиял на летнюю селекцию, которая немного запаздывала. Ведущие форварды в топ-6 присоединились только на домашнем турнире. Вас это волновало?

— Всегда хочется, чтобы игроки проходили сборы с самого начала, но так не получилось. Не очень хорошо, когда одни игроки тренируются, потом приезжают другие, и новичков приходится ставить в первые звенья по их таланту и мастерству, а кого-то приходится задвигать. Однако все игроки имели возможность показать себя. Ни один человек, который проявил себя на предсезонке, не будет переведен в ВХЛ или МХЛ, а останется в основном составе.

В августе 2023 года Найт расторг контракт с «Авангардом» в одностороннем порядке. 32-летний канадец выступал за «Авангард» с 2020 года. Вместе с командой он выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году.

Михаил Кравец. «Крылов никогда не говорил, как нам нужно играть». Большое интервью главного тренера «Авангарда»

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Михаил Кравец
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