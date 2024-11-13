Кравец обвинил игроков «Куньлуня» в безволии: «Нужно бороться до конца, а не бросать играть»
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:5).
«Результат говорит сам за себя: ноль голов. Хотя, может, и создаем какие-то моменты, но плохо завершаем. По многим компонентам уступили, удаления — перебор. Борьба была хорошая, старались не уступать, но уступили — по мастерству, здоровью... Обидно за вратаря. Нужно бороться до последнего, а не бросать играть.
Со «Спартаком» у нас было много моментов, мы выигрывали во многих компонентах. Сегодня — проиграли. А голы — это мастерство, правильные действия в зоне атаки и игра вратаря соперника. Не хватает мастерства. Хочется, чтобы команда постоянно играла стабильно, но у нас нет достаточного опыта, уверенности, от этого и случаются такие провалы. Надо как-то внутри это все менять, чтобы люди не решали: сегодня играем, завтра — нет. Находить какие-то слова», — сказал Кравец.
Команда из Пекина, которая уже четвертый сезон базируется в Мытищах, проиграла третий матч подряд.
«Ак Барс» набрал 31 очко и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 11-й строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|23
|4
|48
|2
|Спартак
|25
|16
|9
|35
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|25
|14
|11
|31
|5
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|6
|Северсталь
|24
|15
|9
|30
|7
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|8
|Динамо Мн
|25
|13
|12
|28
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|23
|15
|8
|31
|4
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|31
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|24
|10
|14
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|13.11
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 1 Б
|13.11
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 5
|13.11
|17:00
|
Металлург Мг – Трактор
|0 : 4
|13.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|1 : 2 ОТ
|13.11
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь РС
|5 : 0
|13.11
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|1 : 2 ОТ