Кравец прокомментировал поражение «Витязя» в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:5).

«Матч получился очень хорошим и по счету, и по накалу. Видно, что обе команды, не жалея себя играли на победу. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше и проиграли. Конечно, нужно надежнее играть в обороне и меньше удаляться, тем более что «Динамо» очень хорошо реализует большинство. Нам нужно двигаться дальше», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.