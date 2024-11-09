Кравец — о поражении от «Северстали»: «Думаю, что «Куньлунь» наиграл на ничью»
Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).
«Мы готовили ребят к тому, что нужно выигрывать стыки, нужно двигаться так же. К сожалению, не всегда это получалось, не хватало этой интенсивности, но все равно молодцы. Однако после забитых голов нужно правильно играть в обороне. К сожалению, этого мы опять не сделали, поэтому тут же получали следующий гол. Да, действительно у «Северстали», может быть, было много возможностей, но у нас тоже были хорошие голевые шансы, выходы «один в ноль», но с трех таких выходов даже по воротам не бросили.
По многим компонентам сыграли хорошо, думаю, что даже наиграли на ничью, к сожалению, не забили четвертый гол. Ключевыми стали обидный четвертый пропущенный гол и наш розыгрыш большинства — нельзя в нем удаляться, мы ни одного не доиграли до конца», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке.
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|5
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|9.11
|10:00
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Адмирал – Трактор
|- : -
|9.11
|10:30
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Амур – Автомобилист
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|9.11
|13:30
|
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|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
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|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
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Локомотив – Ак Барс
|- : -