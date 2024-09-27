Кравец — о поражении от минского «Динамо»: «Куньлунь» мало шел на чужой пятак»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:3).

«Со стороны нашей команды в этом матче была совершенно другая игра. Хороший первый период, много выигранных вбрасываний, достаточно моментов в зоне атаки. Но главной была игра на пятаке. Два гола нам забили с нашего пятака, а мы, к сожалению, мало шли на чужой пятак.

Когда есть моменты, конечно, надо бросать, а мы пытаемся отдать лишнюю передачу на пустые ворота. Именно этот момент игры на пятаке привел к такому результату. Сложно набирать очки, забивая один гол. Да, можно сыграть 1:1, но для этого нужно хорошо сыграть на своем пятаке. Впереди еще сложнее матчи, некогда расстраиваться, нужно готовиться лучше к следующей игре», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало десять очков и переместилось на пятое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Ред Стар» встретится в гостях со СКА, а «Динамо» примет «Северсталь». Оба противостояния пройдут 29 сентября.