Кравец — о поражении от «Динамо»: «Игроки «Куньлуня» позволили себе сделать ошибки, которые привели к потерям шайбы»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:6).

«Хорошо начали игру, забили хороший гол, уверенный первый период. Во втором некоторые игроки опять позволили себе сделать индивидуальные ошибки, которые привели к потерям шайбы в средней зоне, контратакам соперников и их игре в нашей зоне. Нехватка мастерства приводит к таким ошибкам.

«Динамо» владело инициативой, много моментов создало, но нужно бороться и биться до конца, нельзя все сваливать на вратаря. К сожалению, такие моменты пытаемся поменять на протяжении всего сезона, не всегда все получается. Думаю, с возвратом тех игроков, которые дисквалифицированы, другие просто не будут играть, а будут отдыхать», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало 79 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 57 очками — на 9-й строчке.