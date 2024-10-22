Кравец — о поражении от «Металлурга»: «Ребята сделали многие вещи правильно»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Неприятно, что мы проиграли, но по сравнению с двумя предыдущими матчами разница, конечно, большая. Тогда было стыдно за нашу игру, а здесь ребята сделали многие вещи правильно. Мы проявили характер, мастерство, мужество. В третьем периоде мы сбили ритм удалениями, «Металлург» нас поджал», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 20 очков за 20 матчей и вышел на третье место в таблице «Востока». «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда с 13 очками в 18 встречах располагается на 11-й строчке в Западной конференции.