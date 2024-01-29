Кравец: — о поражении от «Трактора» «В целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5).

«Радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать... Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч. Впереди — здорово, все-таки четыре гола забили, но очень расстроил этот последний пятый гол в наши ворота. Такое случается, это хоккей. Да, уступили, но в целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять. Надо анализировать, готовиться к следующим матчам.

Каждый игрок должен ответственно относиться к своей работе, а команде нужна солидность, чтобы не останавливаться, а добивать соперника. Нужно выполнять игровое задание на протяжении на всех 60 минут, не нужно надеяться, что кто-то сдастся. Очень огорчил пятый гол из-за ворот. И четвертый, который был забит после вбрасывания при работе в зоне «5 на 5», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».