Кравец: — о поражении от «Трактора» «В целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:5).
«Радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать... Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч. Впереди — здорово, все-таки четыре гола забили, но очень расстроил этот последний пятый гол в наши ворота. Такое случается, это хоккей. Да, уступили, но в целом в нападении играли неплохо, могли снова сравнять. Надо анализировать, готовиться к следующим матчам.
Каждый игрок должен ответственно относиться к своей работе, а команде нужна солидность, чтобы не останавливаться, а добивать соперника. Нужно выполнять игровое задание на протяжении на всех 60 минут, не нужно надеяться, что кто-то сдастся. Очень огорчил пятый гол из-за ворот. И четвертый, который был забит после вбрасывания при работе в зоне «5 на 5», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.
«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|58
|38
|20
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|56
|35
|21
|75
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|10
|Амур
|56
|21
|35
|53
|11
|Адмирал
|56
|17
|39
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|29.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -