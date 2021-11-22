Кравец поздравил Ивана Николишина с попаданием на Матч всех звезд КХЛ

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«Сегодняшняя игра показала, что мы умеем играть, и умеем хорошо. По сравнению с тем, что показывали на выезде, мы лучше катались, лучше боролись. К сожалению, у нас были индивидуальные ошибки, за которые нас наказали мастеровитые нападающие «Авангарда». Перебросали соперника, но не смогли забросить. Несмотря на это, команда действовала хорошо, хорошо двигалась. Еще раз подчеркну, нас подкосили индивидуальные ошибки», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Также он отметил попадание нападающего Ивана Николишина на Матч всех звезд.

«Николишин хорошо играет, он один из лидеров команды сейчас. Раз болельщики выбрали его для участия в Матче звезд, значит, они это тоже видят. Думаю, ему будет приятно поехать туда», — отметил Кравец.