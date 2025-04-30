Кравец покинул пост главного тренера «Куньлуня»

Михаил Кравец покинул пост главного тренера «Куньлуня», сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Куньлунь» благодарит Михаила Григорьевича Кравца за работу в сезоне-2024/25. Желаем российскому специалисту удачи в его дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что руководство «Куньлуня» приняло решение не акцептировать второй год контракта тренера, подписанного по системе «1+1».

Кравец возглавил команду в мае 2024 года. По итогам регулярного чемпионата «Куньлунь» занял 9-е место в таблице Западной конференции с 62 очками.