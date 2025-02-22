Кравец ответил на вопрос о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможной смене домашней арены команды на Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

Ранее о такой возможности писал журналист «СЭ» Алексей Шевченко.

— Конечно, это хорошая идея. Особенно для меня, так как я родился в Санкт-Петербурге и живу здесь. В принципе, все возможно. Не бывает дыма без огня. Почему нет? Я думаю, что мы могли бы, конечно, и в Ледовом выступать, и содействовать вместе с командой СКА, — передает слова Кравеца корреспондент «СЭ».

Сейчас «Куньлунь» проводит домашние матчи в Подмосковье на «Арене Мытищи».