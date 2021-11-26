Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (0:2).

«Оценка нам всем за сегодняшнюю игру — кол. Даже и кол нельзя ставить, честно говоря, скорее ноль, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — До многих не доходит, что нужно играть на максимуме каждую встречу. В КХЛ нет слабых соперников. У нас получились совсем разные матчи с «Автомобилистом» и с «Сочи». Мы были какие-то беспомощные сегодня, без желания, без понимания, что дальше будут соперники ещё сильнее».

Также Кравец сказал, что команде из-за проигрыша может не хватить очков для плей-офф.

«А потом будем кусать локти и вспоминать, как мы отдали эти два очка, которых нам не хватило для плей-офф. Очень обидно и неприятно, что мы так провели матч и проиграли по всем статьям. Я бы не сказал, что наша команда надломилась после гола. Наоборот, выглядело так, что «пропустили и пропустили». Обычно, когда пропускаем, команда отлично проводит следующую смену, стремясь изменить результат. А мы продолжили играть на тех же скоростях, в «полуприседе». Хуже не стало, но пропущенная шайба нас ничем не разозлила и не задела», — добавил он.

В плей-офф КХЛ пройдут 16 команд, по 8 из каждой конференции.

«Амур» занимает 10-е место на Востоке, набрав 29 очков в 34 матчах.