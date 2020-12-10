Кравец объяснил причину поражения «Витязя» от «Амура»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два первых периодах у нас играл только вратарь, который нас выручил. К сожалению, не создали моментов впереди, и не очень хорошо сыграли сзади. В третьем периоде действовали гораздо лучше, создали моменты, но неоправданные удаления привели к пропущенной шайбе. Боролись до конца, но одного гола недостаточно, чтобы добиться победы или хотя бы набрать очки», — цитирует Кравца официальный сайт лиги.

Также наставник подольской команды признался, что доволен выездной серией, ведь его команде удалось набрать 50% набранных очков.

После этого поражения «Витязь» остался на девятом месте на «Западе» с 35 очками, «Амур» — десятый на «Востоке» (30 баллов).