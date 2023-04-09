Кравец объяснил поражение «Авангарда» от «Ак Барса» неудачей: «В очередной раз судьба отвернулась от нас»
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Очередная напряженная игра... Забили, вели, но, к сожалению, в третьем периоде пропустили. Досадные голы пропустили, дальше овертайм был. В очередной раз судьба или удача отвернулась от нас. Поэтому и такой результат в пользу «Ак Барса». Мы достаточно терпели в трудных ситуациях, но чтобы победить, нужно забить на один гол больше.
Тут сыграло свою роль мастерство, проявленное игроками Казани. Со стержнем у нас все в порядке, просто где-то были ошибки, где-то неоправданные удаления. Все в сумме сыграло свою роль. Чуть неправильно сыграл — и все, любой момент может закончится голом. Где-то наши ошибки были, недоработки», — сказал Кравец.
«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|3 : 2 ОТ