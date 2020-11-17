Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

«По сравнению с прошлыми тремя матчами скажу, что команда играла намного лучше. За первые два периода «Спартак» всего девять раз бросил по нашим воротам. Во втором периоде мы вообще вчистую соперника переиграли. Но наши нападающие и большинство должны забивать, реализовывать моменты. Нужно работать дальше. За четыре домашних игры шесть голов — это очень мало. Поэтому и счет все время такой. Мы показали, что играть умеем, но нужны голы. Команда борется, старается. Вратарь «Спартака» отыграл очень прилично. Но нужно бросать шайбу мимо вратаря, тогда будут голы. Мы боролись и в первом матче со «Спартаком», и во втором. Нужно набирать очки на выезде, дома пока не получается», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.