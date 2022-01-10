Кравец о поражении от «Сибири»: «Положительных эмоций сегодня больше»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

«Положительных эмоций сегодня больше — проигрывали 0:2 в матче, который нам очень трудно давался, на протяжении 100 минут мы никак не могли забить. Третьи периоды для нас по статистике самые лучшие, хорошо, что забили в большинстве наконец-то, забили шесть на пять, вытащили игру. Буллиты — это мастерство. Мы их тренируем, готовим, но на играх некоторые игроки делают совсем не то, что делали на тренировках. В таких играх надо хотя бы один из пяти забивать. К сожалению, этого не случилось. Хорошо, что очко взяли при том раскладе, который был сегодня», — приводит слова тренера сайт КХЛ.