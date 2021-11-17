Кравец о поражении от «Магнитки»: «Нельзя обвинять вратаря, когда мы сами не делаем правильно работу»

Главный тренер хабаровского «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мы играли против сильной команды, которая по праву занимает первое место, — отметил Кравец. — Очень хорошо провели первый период. Грамотно играли в обороне, хорошие контратаки, забили в большинстве, мало что давали сопернику сделать. Перед вторым периодом я говорил ребятам, что «Металлург» очень хорошо играет в атаке. Что нельзя проваливаться, создавать такие моменты, которые потом и произошли. Эти провалы повлияли на дальнейшую судьбу. Плюс большинство. Мы отыграли неплохо, пропустили всего один гол. Но во втором и третьем периодах проиграли практически все отскоки и борьбу. Поэтому такой результат. Нельзя давать добивать с пятака. Надо стремиться к уровню «Металлурга». Работать, стараться менять игру и использовать свои лучшие качества для победы. Основные три качества — характер, самоотверженность и дисциплина. Мы это сделали только в первом периоде. Дальше дисциплина была нарушена, не ловили шайбу на себя.

— У вас не было мысли заменить Евгения Аликина по ходу матча?

— Нет, мы доверяем ему. Думаю, в таких ситуациях вратарь должен играть до конца и понимать, что в него есть вера. Он очень много раз нам помогал. Нельзя обвинять вратаря, когда мы сами не делаем правильно работу.

«Металлург» прервал серию «Амура» из трех побед подряд. Команда из Хабаровска занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 27 очками в 30 матчах.