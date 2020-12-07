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Кравец — о поражении от «Барыса»: «Берем одно очко у хорошей команды»

04:10
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 Б).

«Мы играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так мы ни в чем не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Серия бросков это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берем одно очко у хорошей команды», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

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