Кравец — о победе над рижским «Динамо»: «Мы включили скорости, голову и старание»
03:59
Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).
«Нервная игра. Второй период получился гораздо лучше первого. Мы включили скорости, включили голову, старание. Неплохо выглядели и в первом периоде, но и сопернику дали создать очень много возможностей. Благодарю ребят за то, что вовремя включились», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.
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