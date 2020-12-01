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Кравец — о победе над рижским «Динамо»: «Мы включили скорости, голову и старание»

03:59
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).

«Нервная игра. Второй период получился гораздо лучше первого. Мы включили скорости, включили голову, старание. Неплохо выглядели и в первом периоде, но и сопернику дали создать очень много возможностей. Благодарю ребят за то, что вовремя включились», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

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