Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).

«Нервная игра. Второй период получился гораздо лучше первого. Мы включили скорости, включили голову, старание. Неплохо выглядели и в первом периоде, но и сопернику дали создать очень много возможностей. Благодарю ребят за то, что вовремя включились», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.