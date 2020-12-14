Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:3).

«Играли против сильного соперника, одного из лидеров Востока. С таким соперником может даже 100 процентов усилий не хватить, ребята молодцы — отыграли здорово. Сама игра, взаимодействие, действия в равных составах, большинство понравились. В целом мы очень довольны игрой команды, после тяжелого выезда показали, что есть характер, лидеры и коллектив», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.