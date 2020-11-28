«Пусть учит своих финских друзей, а не меня». Гневная перепалка тренеров «Витязя» и «Йокерита»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Йокеритом» (4:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ. В конце встречи у специалиста произошла словесная перепалка с коллегой из «Йокерита» Лаури Марьямяки.

— Отличная игра со стороны нашей команды, отмечу точное выполнение задания, бойцовские качества, характер, — цитирует официальный сайт КХЛ Кравца. — Из минусов — опять есть неоправданные удаления. Молодцы, что вытащили матч, боролись до конца. Много положительного. Все было агрессивно, эффективно. Не стыдно за команду. Жалею только о том, что на игре не было наших болельщиков. Хорошо, что все завелись и сыграли так, как нужно. Если говорить о моем конфликте с Марьямяки — мне все-таки уже достаточно лет для того, чтобы молодой человек меня учил тренировать. Пусть учит своих финских друзей, а не меня. Я и раньше то никому не прощал, когда играл сам. Если они хотят быть «тафгаями», то надо бороться. А когда игроку бьют по ребрам, а потом они кричат: «Правила, правила» — это несерьезно. Я за команду, я никому не дам в обиду своих игроков.