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Кравец: «Хоккеисты играли со СКА с новогодним настроением, выполнили все, что было нужно для победы»

15:29
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу команды над СКА (3:2).

«После прошлого матча я сказал, что ребята здорово отыграли с «Локомотивом», — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Сегодня было еще лучше — против очень сильной команды ребята играли с каким-то новогодним настроением. Очень хорошая игра с нашей стороны: выполнение задания, желание, дисциплина — все, что было нужно для победы.

Мы их попросили, чтобы в заключительной игре этого года они не расстроили себя, свои семьи, болельщиков, тренеров. И они это сделали. Дай бог, чтобы зацепились за эту игру, отдохнули несколько дней и подготовились к следующему дерби".

«Амур» набрал 40 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/27/495219.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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