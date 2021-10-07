Кравец: «Амур» выиграл у «Трактора» по всем показателям, кроме голов»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:2).

— Сегодня играли с очень хорошей командой, для нас это было проверкой, экзаменом того, что мы можем. Считаю, что ребята сыграли, как и в Минске, одну из лучших игр по движению, по борьбе, по работе, по количеству бросков. По всем показателям мы практически выиграли. Кроме голов, что считается самым важным. К сожалению, столько играть в большинстве и не забить ни одного гола, это проблема. Надо это тренировать. К сожалению, игры через день, календарь тяжелый, хочется силы сохранить и что-то исправить. Результатом сегодня мы недовольны, но игрой команды довольны. Надо готовится дальше, анализировать и побеждать в следующей игре.

— Ваша команда сегодня нанесла много бросков, более того, «Трактор» давал вам отличиться благодаря своим удалениям. Почему не удалось распечатать ворота Романа Вилла?

— Я вас поправлю, это не «Трактор» нам давал возможность поиграть в большинстве, а это наши нападающие своей активностью заставляли челябинцев удаляться. Мы сегодня были гораздо быстрее многих игроков «Трактора». Почему не удалось забить? Исполнение, мастерство. Много нюансов, где-то лишний пас, где-то не до конца закрываем голкипера. Игроки у нас есть, которые могут забить. Пока это для нас проблема.

— Третью игру подряд «Амур» не может забросить шайбу в большинстве. На ваш взгляд, может в психологическом плане есть какие-то проблемы?

— Шайба во многих моментах прыгала по ленточке. Надо продолжать делать ту работу, которую мы требуем от хоккеистов. Может быть, где-то с закрытыми глазами бросить, агрессивнее пойти на добивание. Я думаю, это пройдет, — цитирует Кравеца официальный сайт «Трактора».

Хабаровский клуб с 11 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» (24 очка) — третье.