Кравцов забил «Амуру» в первом матче после возвращения в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился голом в матче против «Амура» в FONBET чемпионате КХЛ.

25-летний форвард открыл счет в первом периоде. Матч стал для Кравцова первым после возвращения в челябинский клуб. «Трактор» объявил о подписании 3-летнего контракта с Кравцовым 10 ноября.

В августе хоккеист подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год, после чего его выставили на безусловный драфт отказов в начале ноября.