Кравцов попрощался с «Трактором»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов попрощался с клубом. Как ранее сообщал «СЭ», форвард вернется в «Рейнджерс» и будет играть в системе клуба.

«Хотелось бы сказать болельщикам, спасибо большое, за то что поддерживали и переживали в такой непростой период! Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал, и конечно же игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке, так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам терпения и веры в команду, спасибо Челябинск, за черной полосой всегда идет белая», — написал Кравцов в Instagram.

В нынешнем сезоне Кравцов провел 11 матчей и набрал 3 (2+1) очка в КХЛ.