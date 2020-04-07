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Кравцов помогает жителям Владивостока во время эпидемии коронавируса

12:19
Виталий Кравцов. Фото Instagram. Виталий Кравцов помогает жителям Владивостока. Фото Instagram. Виталий Кравцов помогает жителям Владивостока. Фото Instagram.
Виталий Кравцов. Фото Instagram.
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Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, выступающий в АХЛ за «Хартфорд», выразил готовность помогать жителям Владивостока, которые во время пандемии коронавируса не могут обеспечить себя необходимыми вещами и продуктами.

— Владивосток! Всем привет, — написал Кравцов в Instagram. — Сейчас не самое простое время, особенно для старшего поколения. Я готов помогать тем людям, у кого нет возможности обеспечить себя продуктами или иными жизненно необходимыми вещами.

Позже Кравцов опубликовал фото багажника автомобиля, который забит продуктами. Через какое-то время появилась фотография уже пустого багажника.

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