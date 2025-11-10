Кравцов подписал контракт с «Трактором» на три года
Нападающий Виталий Кравцов стал игроком «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
В августе Кравцов пробовал вернуться в НХЛ и подписал двусторонний контракт с «Ванкувером» на один год. Нападающий сыграл в двух предсезонных матчах за канадскую команду и не отметился результативными действиями. В начале ноября «Кэнакс» выставили россиянина на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Кравцов выступает в системе «Трактора» с 2016 года с перерывами и теперь возвращается в челябинский клуб из Северной Америки в четвертый раз. В сезоне КХЛ-2024/25 форвард провел 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 (27+31) очков, в плей-офф он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 19 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|2
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|5 : 3
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|7 : 0
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -