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Кравцов отправлен в ВХЛ

10:42
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Нападающий Виталий Кравцов сыграет в Учалах за «Челмет» в матче против «Горняка», сообщает Twitter «Челябинский хоккей». Форвард отправлен в команду ВХЛ. В последних двух встречах за «Трактор» он сыграл всего одну смену.

Нынешний сезон Кравцов начинал в НХЛ в составе «Рейнджерс», но был отправлен в фарм-клуб. Позже он вернулся в Россию. В регулярном чемпионате КХЛ нападающий успел провести 11 матчей и набрать 3 (2+1) очка.

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