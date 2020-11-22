Кравцов о критике за падения: «У меня нет проблем с устойчивостью»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в интервью «СЭ» рассказал о том, как он справляется с силовыми приемами соперников и как реагирует на забитые голы.

— На одном из сайтов вышел материал, в котором положительно оценивают вашу игру, но при этом говорят, что вы слишком много падаете. Вы зачем падаете?

— А я падаю много?

— Не знаю.

— Иногда действительно теряю равновесие, но есть ли хоккеисты в мире, которые все время стоят на ногах? Мне кажется, что, каким бы ты ни был накачанным и крепким, после нормального силового приема будет трудно удержаться на ногах. Я не считаю, что у меня есть какие-то проблемы с устойчивостью.

— Меня больше напрягает, что даже после заброшенных шайб, вы выглядите слишком сдержанным.

— Да что мне делать после голов? Бегать по всей площадке как ненормальный? Я очень сконцентрирован на игре. Но после матча все нормально. Я смеюсь, улыбаюсь, разговариваю. Не трачу эмоции во время матча, но это нормально. (Алексей Шевченко)

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