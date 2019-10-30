Кравцов дебютирует после возвращения в Россию в матче с минским «Динамо»

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Динамо»(Минск). В составе челябинцев дебютирует после возвращения в Россию нападающий Виталий Кравцов. Он выйдет в первом с звене с Лукашом Седлаком и Дмитрием Тертышным.

«Трактор» с 20 очками занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

В НХЛ Виталий Кравцов был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс»в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. Этим летом он отправился в Северную Америку, но не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков