Красоткин, Леписто, Петерссон и Зайцев – лучшие игроки 21-й недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов 21-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

– лучшим вратарем признан голкипер "Адмирала" Антон Красоткин​, одержавший три победы в пяти матчах недели, в том числе две "сухие". Красоткин отразил 95,77% бросков при коэффициенте надежности 1,62. Матчи с московским "Динамо" (3:0) и "Витязем" (4:0) стали для Красоткина первыми, сыгранными "на ноль" в КХЛ. Победная серия "Адмирала" составляет четыре матча, что является рекордом клуба.

– лучшим защитником признан Сами Леписто ("Йокерит"), одержавший с командой три победы в четырех матчах и набравший в них 5 (1+4) очков. Финский защитник завершил матчи недели с показателем полезности "+3", а единственная шайба была заброшена в овертайме матча с "Сибирью" (4:3 ОТ) Также на его счету четыре блокированных броска.

– лучшим нападающим признан Андре Петерссон ("Барыс"), одержавший с командой две победы в четырех матчах и набравший 6 (5+1) очков (наибольшее количество очков и голов среди всех игроков Лиги). В матчах с "Йокеритом" (8:2) и "Салаватом Юлаевым" (3:2 ОТ) шведский нападающий отметился дублями, забросил две победные шайбы и повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат (22 шайбы). Петерссон завершил неделю с показателем полезности "+4".

– лучшим новичком признан Глеб Зайцев ("Адмирал"), одержавший с командой четыре победы в пяти матчах и набравший 4 (1+3) очка с показателем полезности "+2". 19-летний форвард в среднем проводил на льду 10 минут и 39 секунд, нанёс пять бросков и заработал одно удаление для своей команды.

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