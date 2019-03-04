Красоткин, Кронвалль, Петерссон и Коновалов - лучшие игроки февраля в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов февраля в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Антон Красоткин ("Адмирал"), в восьми матчах одержавший пять побед, в том числе четыре – на ноль. Голкипер дальневосточного клуба отразил 95,24 процента броска при коэффициенте надежности 1,52. Максимальный безголевой отрезок Красоткина составил 153 минуты 12 секунд.

Лучшим защитником признан Стаффан Кронвалль ("Локомотив"), в 9 матчах одержавший вместе с командой пять побед и набравший в них 6 (3+3) очков. Шведский защитник ярославского клуба не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Гол Кронвалля в гостевом матче против минского "Динамо" стал победным. В первом поединке серии плей-офф против ХК "Сочи" защитник "Локомотива" оформил дубль. Также на его счету 17 бросков по воротам, 4 силовых приёма и 8 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Андре Петерссон ("Барыс"), в 10 матчах одержавший вместе с командой 7 побед и набравший в них 12 (6+6) очков при показателе полезности (+9). Нападающий клуба из Астаны отметился дублями в поединках против "Йокерита" и "Салавата Юлаева" (в обоих одна из шайб становилась победной). По итогам регулярного чемпионата Петерссон занял седьмое место в списке лучших снайперов КХЛ.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"), в 7 матчах одержавший 4 победы, в том числе одну на ноль (во втором матче серии плей-офф против ХК "Сочи"). Вратарь ярославского клуба отразил 90,48 процента бросков при коэффициенте надёжности 2,69. По итогам регулярного чемпионата 20-летний голкипер с десятью матчами на ноль стал третьим в Лиге по данному показателю.