Вратарь Алексей Красиков подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

Односторонний контракт с голкипером рассчитан до конца текущего сезона.

Красиков с 2016 года выступал за новосибирскую «Сибирь», в ноябре стороны расторгли контракт. В текущем сезоне Красиков принял участие в 6 матчах, отразив 90,4 процента бросков.