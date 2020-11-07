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Красиков подписал контракт с «Сочи»

18:14
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Вратарь Алексей Красиков подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

Односторонний контракт с голкипером рассчитан до конца текущего сезона.

Красиков с 2016 года выступал за новосибирскую «Сибирь», в ноябре стороны расторгли контракт. В текущем сезоне Красиков принял участие в 6 матчах, отразив 90,4 процента бросков.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BAleksej-Krasikov-podpisal-kontrakt-s-HK-Sochi-10285

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