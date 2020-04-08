Красиков доволен обороной «Сибири»

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отметил, что в команде отличное взаимодействие. По его словам, достаточно просто выполнять указания тренера Николая Заварухина.

— В нашей команде отличная оборона, шикарное взаимодействие между вратарями и защитниками, защитниками и нападающими, — цитируют «Известия» Красикова. — Все действуют очень слаженно, по единой тренерской системе. Когда выполняем все требования по игре в обороне, получается отлично. С приходом Заварухина особых изменений в моей игре нет, поскольку я с ним уже работал в МХЛ. Когда Николай Николаевич возглавлял «Сибирских снайперов». Поэтому его система не стала для меня новостью. Я по ней играл в молодежке и знал, что она хорошая. Каждая игровая ситуация разбирается досконально, и если четко выполняешь задание тренера, все, как правило, получается.