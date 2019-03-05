Красавица из "Спартака" назвала судейство в матче со СКА странным

Ведущая клубного телевидения "Спартака" Юлия Ушакова после 4-го матча серии Кубка Гагарина против СКА (2:3) назвала действия судей странными.

"4-й матч первой серии против СКА завершен. Спартак уступил 2:3. Я расстроена, хотя и улыбаюсь. Судейство, мягко говоря, странное. Увидимся 8 марта", - написала Ушакова в Инстаграме.

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