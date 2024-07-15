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Сегодня, 11:16

Крамарь покинул пост генерального директора «Амура»

Виктория Кравченко
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Роман Крамарь покинул пост генерального директора «Амура», сообщается в Telegram-канале клуба. Специалист работал в команде с сентября 2020 года.

Крамаль отметил, что за четыре года работы удалось изменить психологию клуба и болельщиков.

«Мы вложили в него свою душу, именно поэтому удалось сделать главное: изменить психологию самого клуба и его болельщиков. Перестать быть «аутсайдерами». Командой, для которой выход в плей-офф является пределом мечтаний», — цитирует Крамаля пресс-служба команды.

Кто займет место Крамаля, пока не сообщается.

В сезоне-2023/24 «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции и со счетом 2-4 проиграл в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу».

КХЛ
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