Козырев — о поражении от «Локомотива»: «Четырехминутное удаление подкосило «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:3).

«Мы достаточно неплохо выглядели первую половину матча. Затем четырехминутное удаление нас подкосило. Отдали много сил, пропустили гол, функционально «посадили» ребят, которые играют в меньшинстве. К сожалению, в атаке мы сыграли нерезультативно. Что делать с удалениями, решение есть, нет возможности. У нас короткая скамейка», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» с 95 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» 75 баллов и шестая строчка.

Следующий матч ярославцы проведут 14 марта против «Нефтехимика». Клуб из Череповца днем ранее сыграет с минским «Динамо».