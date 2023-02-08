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Сегодня, 01:36

Козырев объяснил, почему «Торпедо» проиграл «Адмиралу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы знали, что «Адмирал» будет играть на контратаках, выстраиваясь в средней зоне. Мы должны были эту среднюю зону преодолеть, но сегодня у нас было много потерь при пересечении синей линии. Ключевым стал эпизод во втором периоде, когда у нас были возможности забить гол, но мы пропустили шайбу в свои ворота на контратаке. «Адмирал» традиционно «закрывается» в конце матча если ведет в счете, и у нас не получилось преодолеть эти заградительные редуты. Где-то хоккеисты «заигрались», где-то не хватило мастерства. Даже при такой игре, в концовке можно было вытащить матч, но недисциплинированность, когда мы получаем удаления, также повлияла на результат. Артем Мисников сегодня дебютировал великолепно. Добавил нам скорости, мастерства и креатива. Ю Сато получил повреждение и закончить матч не смог. Сейчас мы вызываем из «Дизеля» Николая Буренова и восстановились Василий Атанасов и Кирилл Ураков», — цитирует пресс-служба лиги Козырева.

«Торпедо» с 82 очками занимают 4-е место в Западной коференции. «Адмирал» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/07/509547.html
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Андрей Козырев
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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Автомобилист – СКА
 - : -
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:00
Нефтехимик – Адмирал
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