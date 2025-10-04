Козырев — о победе над «Торпедо»: «Мужественно сыграли в концовке на результат»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).

«Мы контролировали ход матча до удаления в третьем периоде, потом инициатива перешла к сопернику. Здорово мужественно сыграли в концовке на результат. Очень важные два очка для нашей команды. Соглашусь, что в первом периоде была обоюдоострая игра. Матчи с «Торпедо» и минским «Динамо» похожи, с тем лишь отличием, что в игре с «Динамо» мы потеряли двух ключевых игроков, Илью Иванцова и Кирилла Танкова, которых нам не хватало. Эти игроки добавляют нам креатива и остроты в атаке», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.