Козырев — о победе над «Торпедо»: «Мужественно сыграли в концовке на результат»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:3).
«Мы контролировали ход матча до удаления в третьем периоде, потом инициатива перешла к сопернику. Здорово мужественно сыграли в концовке на результат. Очень важные два очка для нашей команды. Соглашусь, что в первом периоде была обоюдоострая игра. Матчи с «Торпедо» и минским «Динамо» похожи, с тем лишь отличием, что в игре с «Динамо» мы потеряли двух ключевых игроков, Илью Иванцова и Кирилла Танкова, которых нам не хватало. Эти игроки добавляют нам креатива и остроты в атаке», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.
Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|4.10
|14:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|4.10
|17:00
|
Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -