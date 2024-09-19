Козырев — о победе над «Торпедо»: «Северсталь» закончила домашнюю серию на хорошей ноте»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4).
«Матч получился эмоциональным, обе команды показали атакующий комбинационный хоккей. Матч был последним в домашней серии, мы ее закончили на хорошей ноте, сейчас отдохнем и двигаемся дальше. Энергозатратная серия? Да, этот так, восстанавливаться будем в штатном режиме. Мы ждали, когда приедет Джо Душак, он сыграл, можно сказать, с листа. Здорово влился в коллектив, помог.
Догнали первое место? Для нас важно побеждать в каждом матче, сейчас плотность в турнирной таблице. Играем на победу, стараемся попасть в плей-офф, это наша первостепенная задача», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Северсталь
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|- : -
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -