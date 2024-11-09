Козырев: «У Грудинина повреждение, но он доиграл матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3).

«Игра была сложная, нам изначально пришлось догонять. Концовка была проведена четко на результат. Считаю, что ключевым стал сэйв, который сделал наш защитник Владимир Грудинин, когда он самоотверженно остановил шайбу, летевшую в пустые ворота. У него повреждение, но он доиграл матч», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд. Команда набрала 30 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 18 очками — на 10-й строчке.