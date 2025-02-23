Козырев — о победе над «Автомобилистом»: «Было соперничество двух вратарей, где «Северсталь» была удачливее»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0).

«Матч был равным, в этой игре было соперничество двух вратарей, где мы были удачливее. Игра Смирнова? Неплохо играл, у нас Пилипенко приболел, мы были вынуждены сделать эту замену. Обычная простуда, ждем со дня на день», — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 73 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 77 очками сохраняет второе место на «Востоке».