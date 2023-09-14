Козлов: «Зеленое дерби» — это всегда что-то особенное, это как классика в Америке»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

— Раскатка прошла в штатном режиме, ребята все готовы, а насколько готовы — покажет игра, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Мы должны верить в себя, играть в свой хоккей, контролировать свой настрой.

— Все билеты на матч давно проданы. Есть ощущение, что что-то особенное ждет сегодня вечером?

— «Зеленое дерби» — это всегда что-то особенное, это как классика в Америке. Всегда люди приходят и болеют за команду что в Казани, что в Уфе.

Матч «Салават» — «Ак Барс» пройдет сегодня 14 сентября в Уфе и начнется в 17.00 мск.