Козлов: «Зеленое дерби» — это всегда что-то особенное, это как классика в Америке»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
— Раскатка прошла в штатном режиме, ребята все готовы, а насколько готовы — покажет игра, — приводит слова Козлова официальный сайт клуба. — Мы должны верить в себя, играть в свой хоккей, контролировать свой настрой.
— Все билеты на матч давно проданы. Есть ощущение, что что-то особенное ждет сегодня вечером?
— «Зеленое дерби» — это всегда что-то особенное, это как классика в Америке. Всегда люди приходят и болеют за команду что в Казани, что в Уфе.
Матч «Салават» — «Ак Барс» пройдет сегодня 14 сентября в Уфе и начнется в 17.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
Результаты / календарь
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16.09
17.09
18.09
19.09
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
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