Козлов — о рекорде Ливо: «Все ребята и все в организации рады за него»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как в команде отреагировали на рекорд нападающего Джошуа Ливо по количеству голов в одном регулярном чемпионате КХЛ.

«Все ребята и все в организации рады за Джоша Ливо, который побил рекорд Сергея Мозякина. Установку играть на Ливо перед матчем не давал, но ребята знали важность этого матча для него, так что все ребята постоянно смотрели его и искали. Думаю, волнение в связи с рекордом присутствовало, это нормально. И Ливс молодец, и здорово, что ребята вышли все поздравить на лед», — цитирует тренера пресс-служба уфимского клуба.

31-летний канадец забил свою 49-ю шайбу в сезоне в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1). Ливо побил рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат (48 голов), который был установлен в сезоне-2016/17.