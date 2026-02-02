Тренер «Салавата» Козлов — о победе над «Нефтехимиком»: «Ребята проявили характер»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Победа над хорошим соперником. Соседи по турнирной таблице, все понимали важность матча, поэтому хорошо, что мы реализовали свои моменты, а Семен Вязовой был на высоте, как и в последних матчах. Было видно, что ребятам тяжело давалось эмоционально и физически. Пятая игра через день. Было ощущение, когда едешь в машине, загорелась лампочка, и ты думаешь: доедешь или нет? Но мы доехали, ребята проявили характер. Спасибо болельщикам, их поддержка чувствовалась, они помогли взять два очка», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд. Уфимцы с 58 очками в 53 матчах занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.