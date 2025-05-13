Козлов заявил, что близок к продлению контракта с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Мы ведем переговоры, они близки к завершению. У меня есть желание продолжить работу в клубе. Все на стадии завершения», — сказал Козлов на пресс-конференции.

50-летний специалист возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года. В сезоне-2024/25 уфимцы под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).