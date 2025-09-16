Козлов вернется в тренерский штаб «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Вячеслав Козлов вернется в тренерский штаб «Динамо».

Ранее он работал ассистентом Алексея Кудашова, но в начале июня был назначен главным тренером «Сочи». До начала предсезонной подготовки Козлов был уволен.

«Динамо» набрало три очка в пяти матчах сезона КХЛ-2025/26 и занимает 10-е место в Западной конференции.