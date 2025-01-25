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Сегодня, 20:15

Козлов считает, что «Салавату Юлаеву» мешают проблемы с психологией у игроков

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о проблемах с психологией у игроков своей команды после матча со СКА (2:3).

— На сезон я смотрю как на марафон. Игр много, переездов много, смена часовых поясов... Это и физически, и эмоционально выматывает. Но опять же, почему-то в Северной Америке же играют так? То есть это, опять же, дело в психологии: в подготовке к матчу, в самосовершенствовании.

Когда ты сталкиваешься с этой ситуацией, ты потом уже начинаешь к ней готовиться. В принципе, мы в этом году с таким столкнулись, у нас все было плотно — переезды, перелеты, задержки, еще что-то. Но это не в оправдание сегодняшнего матча. Это посыл ребятам, что они должны адаптироваться к этой ситуации. Без разницы: ты выходишь на лед, ты должен быть готовым и отдавать все, что есть, — передает слова Козлова корреспондент «СЭ».

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.

Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Динамо М 48 30 18 63
3 Спартак 47 28 19 62
4 ЦСКА 47 27 20 62
5 Северсталь 48 30 18 61
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
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11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 49 12 37 29
12 Барыс 49 10 39 26
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СКА – Сал. Юлаев
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