Козлов — о победе над «Спартаком»: «Удалось выиграть за счет самоотдачи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, за счет чего команде удалось обыграть «Спартак» (2:1 ОТ) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Знали, что будет непросто. Ребята выросли как хоккеисты и как личности. За счет самоотдачи удалось победить сильного соперника.

— Сегодня не было Джоша Ливо. Сыграет ли он в седьмом матче?

— Я пока не владею информацией, будет он или нет. То, что ребята сплотились — это было.

— «Спартак» начал встречу от обороны. Ждали этого от соперника?

— Все знали важность матча, старались меньше совершать ошибок. Обе команды терпели, и я доволен, что мы их перетерпели.

— Хватит команде эмоций на седьмую игру?

— Надо доставать все из-за запаса.

— Что улучшил «Салават» после 1-3 в серии?

— Ребята проявили характер и играли по плану, друг за друга, — сказал Козлов на пресс-конференции.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмой решающий матч серии состоится 23 апреля в Уфе.