Козлов — о состоянии Хохрякова: «Конечности все двигаются. Надеемся, что все будет хорошо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Петра Хохрякова, получившего повреждение в третьем матче серии против «Локомотива» (2:4) в полуфинале Кубка Гагарина.

В третьем периоде 35-летний хоккеист врезался в борт после силового приема Никиты Черепанова. Хохрякову понадобилась помощь врачей, его унесли со льда на носилках в специальном шейном фиксаторе.

— Как состояние Петра Хохрякова?

— Переживали, что микротравма с головой, но все в порядке с этим. Он проходит МРТ, конечности все двигаются. Надеемся, что все будет хорошо.

— Оцените момент с силовым приемом Черепанова?

— Я не думаю, что он делал умышлено, но выглядело немного опасно, — приводит слова Козлова пресс-служба уфимцев.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.